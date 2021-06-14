На Донбассе подорвались на неизвестном устройстве двое военных
На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ
На Донбассе двое военных попали в больницу в результате взрыва неизвестного взрывного устройства. Об этом сообщает в Facebook оперативно-тактическая группировка "Восток".
"Сегодня, 14 июня, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в результате взрыва неизвестного взрывного устройства двое военнослужащих получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, воинов доставили в лечебное учреждение, где им оказана надлежащая медицинская помощь. Сейчас один военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии, состояние здоровья другого – средней тяжести.
Напомним, ранее стало известно, что в Воронежской области, недалеко от границы с Украиной, российские военные начали тактические учения, в которых будут задействованы бомбардировщики Су-34 и дальние перехватчики Миг-31БМ.