На Донбассе подорвались на неизвестном устройстве двое военных

Фото из открытых источников

На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ

На Донбассе двое военных попали в больницу в результате взрыва неизвестного взрывного устройства. Об этом сообщает в Facebook оперативно-тактическая группировка "Восток".

"Сегодня, 14 июня, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в результате взрыва неизвестного взрывного устройства двое военнослужащих получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, воинов доставили в лечебное учреждение, где им оказана надлежащая медицинская помощь. Сейчас один военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии, состояние здоровья другого – средней тяжести.

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Напомним, ранее стало известно, что в Воронежской области, недалеко от границы с Украиной, российские военные начали тактические учения, в которых будут задействованы бомбардировщики Су-34 и дальние перехватчики Миг-31БМ.