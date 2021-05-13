На Донбассе от выстрела снайпера погиб украинский военный
Сейчас на месте происшествия работают представители воинской части
Сегодня, 13 апреля, на Донбассе от выстрела снайпера незаконных вооруженных формирований погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщил прессслужба оперативно-тактической группы "Восток".
"В результате вражеского снайперского огня военнослужащий из Операции объединенных сил получил несовместимое с жизнью ранение", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают представители воинской части и рабочей группы Вооруженных сил Украины.
"Действия противника подтверждают, что он специально нарушает режим прекращения огня и не хочет соблюдать существующие соглашения", - подчеркивается в заявлении.
Напомним, с начала текущих суток, 13 мая, на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня представителями незаконных вооруженных формирований.