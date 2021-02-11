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На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный

Фото из открытых источников

Военный умер во время эвакуации

В четверг, 11 февраля, возле Горловки в результате ранения снайпером НВФ погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает в Telegram-канале Украинская делегация в ТКГ. 

"Сегодня 11 февраля около 9.30 утра на направлении Горловка снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, несмотря на оказанную помощь, военный умер во время эвакуации. Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.

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Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с послами стран "Большой семерки" отправились на передовую на Донбассе.

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