На Донбассе от пули снайпера НВФ пострадал украинский военный

Фото из открытых источников

ВСУ открыли ответный огонь

В среду, 10 февраля, украинский военный получил ранение в результате обстрела снайпера НВФ. Об этом сообщает в Facebook оперативно-тактическая группировка "Восток".

Согласно сообщению, возле Песков незаконные вооруженные формирования осуществили прицельный выстрел по украинским позициям из снайперского оружия, в результате чего один украинский воин получил огнестрельное ранение.

Как отмечается, военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

На прицельный выстрел противника украинские защитники дали адекватный ответ. О действиях НВФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Новости по теме: На Донбассе двое гражданских пытались прорваться через блокпост на территорию ОРДЛО, военные открыли огонь

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Российская Федерация не соблюдает перемирие на Донбассе, продолжая нарушать предварительные договоренности.