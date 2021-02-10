На Донбассе от пули снайпера НВФ пострадал украинский военный
ВСУ открыли ответный огонь
В среду, 10 февраля, украинский военный получил ранение в результате обстрела снайпера НВФ. Об этом сообщает в Facebook оперативно-тактическая группировка "Восток".
Согласно сообщению, возле Песков незаконные вооруженные формирования осуществили прицельный выстрел по украинским позициям из снайперского оружия, в результате чего один украинский воин получил огнестрельное ранение.
Как отмечается, военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.
На прицельный выстрел противника украинские защитники дали адекватный ответ. О действиях НВФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Российская Федерация не соблюдает перемирие на Донбассе, продолжая нарушать предварительные договоренности.