На Донбассе от осколочного ранения погиб украинский военный

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ВСУ понесли потери вблизи Песков

За сутки 25 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. С начала текущих суток – 2 нарушения "тишины", погиб военный ВСУ. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе Водяного, что на Приазовье, незаконные вооруженные формирования трижды обстреливал позиции Объединенных сил из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от Золотого-4 они вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а возле Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В сторону Гранитного НВФ осуществляли обстрелы из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Песков противник трижды открывал огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

У Майорская НВФ обстреливали украинские позиции со станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Катериновка и Авдеевка были зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавились средствами РЭБ.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил за минувшие сутки нет.

По состоянию на 7 часов утра 26 июня зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы в среду, 23 июня, сторонам не удалось согласовать конкретные меры, которые могли бы улучшить ситуацию с безопасностью на востоке Украины, как и не удалось продвинуться в обсуждении вопроса разминирования.