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На Донбассе один военнослужащий получил ранения, - ООС

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Бойца эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное

В районе проведения Операции объединенных сил незаконные вооруженные формирования в течение дня три раза нарушили режим прекращения огня. Один из военнослужащих получил ранение, сообщает пресс-служба ООС.

Согласно сообщению, в районе Трехизбенки НВФ вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Новотошковского противник совершил обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Рядом с населенным пунктом Красногоровка зафиксирован обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В результате один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь и эвакуирована в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное.

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Напомним, 30 сентября в результате обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью.

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