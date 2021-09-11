На Донбассе НВФ восемь раз открыли огонь: Погиб украинский военный

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Также еще трое украинских военнослужащих получили ранения

За последний день, 10 сентября, в районе операции Объединенных Сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

Как отмечается, в районе населенного пункта Попасная трижды стреляли по позициям нашего автомата и минометов 120 калибра.

Также незаконные вооруженные формирования обстреляли наши позиции возле Золота-4 крупнокалиберными пулеметами и пистолетом и использовали гранатометы различных систем.

Кроме этого, в Луганской и Донецкой областях зафиксировали промежуток двух врагов "Орлан-10".

В ответ по вражеским атакам украинские защитники открыли огонь.

По состоянию на 7 часов утра, 11 сентября, произошло два нарушения режима прекращения огня НВФ.

Как известно, в районе Новогнатовки враг применил артиллерийские системы калибра 122 мм, запрещенные Минскими соглашениями.

У Золота-4 НВФ обстреляли позиции украинских защитников ручными противотанковыми гранатометами, подземными гранатами и вооружением.

В результате вражеского огня один военнослужащий ВСУ получил огнестрельное ранение, не совместимое с жизнью, еще трое военнослужащих получили ранения. После оказания первой медицинской помощи воины были доставлены в медучреждение. Состояние их здоровья средней тяжести.

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Напомним, что ранее в течение суток, 9 сентября, на Донбассе было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате провокационного огня двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.