На Донбассе НВФ стреляли по украинским военным из снайперского оружия

Фото из открытых источников

Украинские военные открывали ответный огонь

На Донбассе в течение текущих суток, 21 февраля, зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что вблизи Светлодарска противник совершил несколько прицельных выстрелов из снайперского оружия по украинским позициям. В результате украинские военные открыли ответный огонь.

О факте нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ. Среди украинских защитников боевых потерь нет.

Как рассказали в штабе, в районе проведения ООС саперы ГСЧС сегодня разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 144 взрывоопасных предметах. Обстановка и в дальнейшем контролируемая украинскими военными.

Новости по теме: ООН подсчитала количество жертв боевых действий на Донбассе

Напомним, в течение 20 февраля незаконные вооруженные формирования совершили семь нарушений режима прекращения огня, применив артиллерию и снайперское оружие. Нарушения зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".