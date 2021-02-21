На Донбассе НВФ стреляли по украинским военным из снайперского оружия
Украинские военные открывали ответный огонь
На Донбассе в течение текущих суток, 21 февраля, зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.
Отмечается, что вблизи Светлодарска противник совершил несколько прицельных выстрелов из снайперского оружия по украинским позициям. В результате украинские военные открыли ответный огонь.
О факте нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ. Среди украинских защитников боевых потерь нет.
Как рассказали в штабе, в районе проведения ООС саперы ГСЧС сегодня разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 144 взрывоопасных предметах. Обстановка и в дальнейшем контролируемая украинскими военными.
Напомним, в течение 20 февраля незаконные вооруженные формирования совершили семь нарушений режима прекращения огня, применив артиллерию и снайперское оружие. Нарушения зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".