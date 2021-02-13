На Донбассе НВФ семь раз нарушили режим прекращения огня за сутки, – штаб ООС

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Один украинский военный подорвался на неизвестном устройстве

На Донбассе за прошедшие сутки, 12 февраля, зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что неподалеку Водяного, что на Приазовье противник открывал огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Возле Павлополя на неизвестном взрывном устройстве подорвался один украинский военнослужащий. Мужчина получил ранение, его госпитализировали.

В то же время неподалеку от Золотого-4 НВФ дважды применили беспилотник и сбросили два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил. При этом вблизи Новолуганського был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, поэтому его подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

О фактах нарушения режима прекращения огня были уведомлены представители ОБСЕ. Украинские военные давали адекватный ответ на выстрелы НВФ.

С начала текущих суток, 13 февраля, в зоне ООС наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, недавно в Минобороны заявили, что незаконные вооруженные формирования наращивают системы минно-взрывных заграждений почти вдоль всей линии разграничения. Также противник повышает интенсивность тренировок минометных и артиллерийских подразделений.