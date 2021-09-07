На Донбассе НВФ семь раз нарушили режим прекращения огня

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Боевых потерь среди украинских защитников нет

За прошедшие сутки, 6 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как отмечается, вблизи населенного пункта Зайцево враг обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Невельского НВФ вели огонь из стрелкового оружия.

Также вблизи Новолуганского противник открывал провокационный огонь из стрелкового оружия.

НВФ применяли минометы 120 калибра, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет по нашим позициям недалеко от Золотого-4 и Новозвановки.

Обстреливая окраины населенного пункта Катериновка противник применил минометы 82 калибра.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата неопределенного типа с пересечением линии разграничения, который осуществил сброс двух самодельных взрывных устройств.

Как известно, боевых потерь среди украинских защитников нет.

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Напомним, что 6 сентября в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших защитников нет.