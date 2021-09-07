home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

На Донбассе НВФ семь раз нарушили режим прекращения огня

Фото из открытых источников

Боевых потерь среди украинских защитников нет

За прошедшие сутки, 6 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как отмечается, вблизи населенного пункта Зайцево враг обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Невельского НВФ вели огонь из стрелкового оружия.

Также вблизи Новолуганского противник открывал провокационный огонь из стрелкового оружия.

НВФ применяли минометы 120 калибра, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет по нашим позициям недалеко от Золотого-4 и Новозвановки.

Обстреливая окраины населенного пункта Катериновка противник применил минометы 82 калибра.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата неопределенного типа с пересечением линии разграничения, который осуществил сброс двух самодельных взрывных устройств.

Как известно, боевых потерь среди украинских защитников нет.

Новости по теме: На Донбассе НВФ обстреляли Старогнатовку: Тяжело ранен украинский военный

Напомним, что 6 сентября в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Украину пришли первые заморозки: В ближайшие дни ожидается до -3 градусов Первый снег может выпасть уже в октябре: Прогноз метеорологов на осень Грозы и похолодание Прогноз погоды в Украине на первый день осени День знаний под дождем: В Украине объявлено штормовое предупреждение на 1 сентября

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект