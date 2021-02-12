На Донбассе НВФ пять раз открывали огонь, двое военных погибли, - ООС

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Украинские военные открывали ответный огонь

За прошедшие сутки, 11 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, недалеко от населенного пункта Зайцево незаконные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия.

В результате выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, и, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в госпиталь.

Как отмечается, вблизи Новомихайловки противник открывал огонь из крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела один из защитников Украины погиб.

Неподалеку Водяного, на Приазовье, НВФ открывали огонь в сторону наших позиций из ручного противотанкового гранатомета, а в районе населенного пункта Авдеевка противник произвел несколько выстрелов из подствольного гранатомета.

Также вблизи Луганского НВФ вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

На прицельные обстрелы незаконных вооруженных формирований украинские защитники оказывали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 12 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, накануне постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя назвал два вопроса, от которых, по его словам, зависит урегулирование ситуации на Донбассе.