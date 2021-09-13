На Донбассе НВФ осуществили 10 обстрелов: Погиб украинский военный

Фото из открытых источников

Также трое бойцов ВСУ получили осколочные ранения

За прошедшие сутки, 12 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как отмечается, вблизи Нью-Йорка противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Невельского незаконные вооруженные формирования вели огонь из стрелкового оружия.

А в районе населенного пункта Верхньоторецкое враг два раза осуществлял обстрелы, применяя противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Также неподалеку Прицепиловки НВФ дважды обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.

В районе населенных пунктов Екатериновка, Зайцевое и Золотое-4 противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как известно, в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью. Трое защитников получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

Кроме этого, по состоянию на 7 часов утра, 13 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

В районе населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

Новости по теме: На Донбассе НВФ обстреляли позиции украинских защитников из запрещенного оружия

Напомним, что в течение 11 сентября в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. В результате огня двое военнослужащих погибли, девять - получили ранения, еще один — боевое травмирование.