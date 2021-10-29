На Донбассе НВФ обстреляли украинские позиции: Трое военных ранены

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Противник девять раз нарушил режим прекращения огня

На Донбассе незаконные вооруженные формирования девять раз нарушили режим прекращения огня, в результате трое украинских военных получили ранения. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, вблизи Причепиловки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Также недалеко от Павлополя НВФ вели огонь из гранатометов различных систем.

А в направлении Зайцево противник совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а в сторону Старогнатовки - открыл огонь из стрелкового оружия.

Возле Новотошковского НВФ применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Кроме этого, в районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединское и Павлополь были задействованы вражеские беспилотники, с помощью которых осуществлен сброс выстрелов ВОГ-17.

В то же время в Луганской области был зафиксирован пролет беспилотника противника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

"В результате враждебных действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние здоровья двух раненых - удовлетворительное, одного - средней тяжести", - говорится в сообщении.

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Напомним, что за прошедшие сутки, 28 октября, со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, пять из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Так, в результате обстрела двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Состояние их здоровья - средней тяжести.