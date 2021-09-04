home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

На Донбассе НВФ обстреляли Старогнатовку: Тяжело ранен украинский военный

Фото из открытых источников

Состояние здоровья раненого бойца - тяжелое

С начала суток, 4 сентября, зафиксирован один обстрел позиций украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
 
Согласно сообщению, в направлении Старогнатовки незаконные вооруженные формирования открывали огонь из стрелкового оружия. В результате провокационного огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое.
 
О факте нарушения со стороны противника украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Новости по теме: Вопросы Донбасса и Крыма теперь будут обсуждаться при участии США, - Стефанишина

Напомним, 1 сентября на Донбассе незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого госпитализировали. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

На Донбассе украинский военный получил осколочное ранение Сутки на Донбассе: НВФ три раза нарушили "тишину", один военный ранен На Донбассе в результате огня ранен украинский военный На Донбассе во время обстрела НВФ были ранены трое украинских военных

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект