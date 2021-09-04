На Донбассе НВФ обстреляли Старогнатовку: Тяжело ранен украинский военный

Согласно сообщению, в направлении Старогнатовки незаконные вооруженные формирования открывали огонь из стрелкового оружия. В результате провокационного огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое.