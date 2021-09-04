На Донбассе НВФ обстреляли Старогнатовку: Тяжело ранен украинский военный
Состояние здоровья раненого бойца - тяжелое
С начала суток, 4 сентября, зафиксирован один обстрел позиций украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Согласно сообщению, в направлении Старогнатовки незаконные вооруженные формирования открывали огонь из стрелкового оружия. В результате провокационного огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое.
О факте нарушения со стороны противника украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Напомним, 1 сентября на Донбассе незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого госпитализировали. Состояние его здоровья - удовлетворительное.