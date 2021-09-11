На Донбассе НВФ обстреляли позиции украинских защитников из запрещенного оружия

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Трое военнослужащих получили ранения средней тяжести

На Донбассе сегодня, 11 сентября, незаконные вооруженные формирования в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников из запрещенного оружия. Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

Как отмечается, в результате вражеского обстрела трое военнослужащих получили ранения средней тяжести.

Воинов срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение.

Напомним, что 9 сентября, на Донбассе было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.

В результате провокационного огня двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного - тяжелое, другого - удовлетворительное.

А за минувшие сутки, 10 сентября, в районе операции Объединенных Сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

В результате которых один военнослужащий ВСУ получил огнестрельное ранение, не совместимое с жизнью, еще трое военнослужащих получили ранения. После оказания первой медицинской помощи воины были доставлены в медучреждение. Состояние их здоровья средней тяжести.