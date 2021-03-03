На Донбассе НВФ использовали беспилотник возле линии разграничения, – ООС

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Потерь и раненых среди украинских военных нет

За прошедшие сутки, 2 марта, в районе проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, вблизи поселка Желтое, недалеко от города Счастье, был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения, который вовремя был подавлен средствами РЭБ.

Как отмечается, с начала текущих суток НВФ один раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, НВФ открывали прицельный огонь из автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

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Напомним, накануне стало известно, что на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил 28 февраля погиб военнослужащий из Полтавской области из-за неосторожного обращения с оружием.