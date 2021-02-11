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На Донбассе НВФ дважды нарушили "тишину": Били из гранатомета и снайперского оружия

Ситуация в районе проведения ООС контролируемая украинскими военными Фото из открытых источников

В результате обстрелов погиб украинский военный

На Донбассе в течение 11 февраля представители незаконных вооруженных формирований совершили два нарушения режима прекращения огня, применив гранатомет и снайперское оружие. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

Отмечается, что в районе ответственности группировки "Север" возле Зайцево вражеский снайпер совершил прицельный обстрел позиций военных Объединенных сил. В результате выстрела один из украинских защитников получил огнестрельное ранение и погиб во время эвакуации в госпиталь.  

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Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного, которое на Приазовье, незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции из ручного противотанкового гранатомета. Военнослужащие Объединенных сил открыли ответный огонь. 

Кроме того, о фактах нарушения режима прекращения огня были уведомлены представители ОБСЕ.

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Напомним, накануне возле Песков незаконные вооруженные формирования осуществили прицельный выстрел по украинским позициям из снайперского оружия, в результате чего один украинский воин получил огнестрельное ранение.

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