На Донбассе НВФ дважды нарушили режим "тишины" и снова использовали запрещенное оружие

Фото из открытых источников

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал

В течение суток, 21 сентября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим "тишины" и в очередной раз использовали запрещенное Минскими соглашениями оружие. Об этом сообщил пресс-центр Министерства обороны Украины.

Как отмечается, в районе населенного пункта Каменка враг применил запрещенные Минскими договоренностями минометы 120 калибра.

Также в районе населенного пункта Шумы враг вел огонь из стрелкового оружия.

Известно, что ни один украинский военный в результате обстрелов не пострадал.

Напомним, что 19 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

В результате огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь и эвакуировано в госпиталь. Состояние здоровья воина удовлетворительное.

Кроме этого, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета призвал обсудить вопрос обострение ситуации на Донбассе. По его словам, только за 14 дней погибли четверо украинских военнослужащих.