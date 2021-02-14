На Донбассе НВФ дважды нарушили режим прекращения огня за сутки, – штаб ООС

Противник открывал огонь из гранатометов

На Донбассе за прошедшие сутки, 13 февраля, зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, противник вел огонь по украинским позициям с подствольных гранатометов. Такое же оружие было применено неподалеку от Старогнатовки.