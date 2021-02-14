На Донбассе НВФ дважды нарушили режим прекращения огня за сутки, – штаб ООС
Противник открывал огонь из гранатометов
На Донбассе за прошедшие сутки, 13 февраля, зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.
Отмечается, что вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, противник вел огонь по украинским позициям с подствольных гранатометов. Такое же оружие было применено неподалеку от Старогнатовки.
С начала текущих суток, 14 февраля, на линии разграничения наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, недавно в Минобороны заявили, что незаконные вооруженные формирования наращивают системы минно-взрывных заграждений почти вдоль всей линии разграничения. Также противник повышает интенсивность тренировок минометных и артиллерийских подразделений.