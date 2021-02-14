live
Новости » События Читати новину українською

На Донбассе НВФ дважды нарушили режим прекращения огня за сутки, – штаб ООС

Фото из открытых источников

Противник открывал огонь из гранатометов

На Донбассе за прошедшие сутки, 13 февраля, зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, противник вел огонь по украинским позициям с подствольных гранатометов. Такое же оружие было применено неподалеку от Старогнатовки.

Как рассказали в штабе, о фактах нарушения режима прекращения огня сообщено представителям ОБСЕ. На обстрелы со стороны НВФ военные Объединенных сил давали адекватный ответ. Боевых потерь среди украинских военнослужащих в течение суток не было.

С начала текущих суток, 14 февраля, на линии разграничения наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Новости по теме: За годы оккупации Донбасса Украина потеряла 375 млрд гривен, - Резников

Напомним, недавно в Минобороны заявили, что незаконные вооруженные формирования наращивают системы минно-взрывных заграждений почти вдоль всей линии разграничения. Также противник повышает интенсивность тренировок минометных и артиллерийских подразделений.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Ляшко рассказал, как и когда украинцы смогут записаться на вакцинацию от COVID Украина ведет переговоры со SpaceX по запуску украинского спутника "Січ" Задержание яхты с украинцами: МИД вручило Грузии ноту Украина не рассматривает планов без МВФ, цена вопроса велика, - Марченко

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Беззаконность в Украине. Конфликт из-за языка. Тарифы. Обещания власти | Ток-шоу
Свобода слова. Раскол
Судьба
Украина без свободы слова | Олег Волошин | 12.02.21
Давление на СМИ. Тарифная политика. Донбасс и Минские соглашения |