На Донбассе НВФ 8 раз нарушили "режим тишины" за минувшие сутки
Обошлось без потерь среди украинских военных
За прошедшие сутки, 11 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Вблизи населенного пункта Новгородское противник дважды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а в районе поселка Калиново-Борщеватое – из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку поселков Новоселовка и Пивденное НВФ применяли в направлении украинских позиций станковые противотанковые гранатометы.
В пригороде населенного пункта Водяное враг открывал огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а возле поселка Лебединское – из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Кроме этого, в направлении населенного пункта Пивденное противник осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
К счастью, боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
По состоянию на 7 часов утра 12 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
Ранее сообщалось, что на Донбассе НВФ осуществили обстрел гражданской инфраструктуры вблизи Марьинки.