На Донбассе НВФ 8 раз нарушили "режим тишины" за минувшие сутки

Фото из открытых источников

Обошлось без потерь среди украинских военных

За прошедшие сутки, 11 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Новгородское противник дважды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а в районе поселка Калиново-Борщеватое – из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку поселков Новоселовка и Пивденное НВФ применяли в направлении украинских позиций станковые противотанковые гранатометы.

В пригороде населенного пункта Водяное враг открывал огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а возле поселка Лебединское – из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме этого, в направлении населенного пункта Пивденное противник осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

К счастью, боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

По состоянию на 7 часов утра 12 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Новости по теме: Макрон призвал Путина снизить напряжение на Донбассе и у украинской границы

Ранее сообщалось, что на Донбассе НВФ осуществили обстрел гражданской инфраструктуры вблизи Марьинки.