На Донбассе НВФ 8 раз нарушили режим "тишины": Ранен украинский военный

Фото из открытых источников

Воин эвакуирован в больницу, состояние его здоровья - удовлетворительное

За прошедшие сутки, 15 октября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как отмечается, вблизи Новозвановки враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс.

Недалеко от Золотого-4 НВФ совершили два обстрела из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.

А в районе Авдеевки противник обстреливал наши позиции из минометов калибра 82 мм.

В сторону Новотошковского враг открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

Также позиции украинских воинов возле Красногоровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме этого, возле Лебединского НВФ применили минометы калибра 120 мм.

"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В частности по состоянию на 7 часов утра, 16 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Как сообщалось ранее, в течение 14 октября на Донбассе незаконные вооруженные формирования три раза нарушали режим прекращения огня, из них один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Один из обстрелов с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.