На Донбассе НВФ 14 раз обстреляли украинские позиции

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет

На Донбассе за прошедшие сутки, 25 ноября, со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, четыре из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как отмечается, в сторону Луганского противник трижды открывал огонь из гранатометов различных систем. А в направлении Авдеевки совершил два обстрела, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Также возле Лебединского НВФ вели огонь из минометов калибра 120 мм. В районе Пивденного обстрел осуществлялся из стрелкового оружия.

В частности неподалеку Новотошковского противник дважды открывал огонь, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

При этом, позиции наших защитников возле Катериновки попали под обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В то же время, в сторону Попасной и Новоалександровки НВФ вели огонь из гранатометов различных систем. А возле Красногоровки открывали огонь из минометов калибра 82 мм.

Кроме того, в районе Светлодарска обстрел осуществлялся из станковых противотанковых гранатометов.

Однако потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий противника нет.

А по состоянию на 7 часов утра, 26 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны НВФ не зафиксировано.

Как сообщалось ранее, за сутки 23 ноября Миссия ОБСЕ зафиксировала в Донецкой и Луганской областях 748 нарушений режима прекращения огня.

Так, в Луганской области зафиксировано 372 обстрела со стороны НВФ, в Донецкой – 748.