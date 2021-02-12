На Донбассе на неизвестном устройстве подорвался украинский военный

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На Донбассе в районе населенного пункта Павлополь украинский военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщила пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Схід" в Фейсбук.

Отмечается, что военный госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь. "12 февраля в районе населенного пункта Павлополь, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Схід", в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка, которые выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в течение минувших суток, 11 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. При этом двое украинских военных погибли.

Напомним, недавно на Донбассе в районе Марьинки трое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, в результате чего двое из них погибли. Трагедия произошла во время выдвижения на позиции.