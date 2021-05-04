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На Донбассе мирный житель погиб, подорвавшись на взрывчатке

Фото из открытых источников

Полные обстоятельства происшествия устанавливаются

В Донецкой области мирный житель во время уборки на кладбище подорвался на взрывном устройстве. Он получил ранения, несовместимые с жизнью. Об этом говорится в сообщении прессслужбы полиции Донецкой области.

Как отмечается, муж с женой убирали могилы на кладбище в Верхнеторецком вблизи линии соприкосновения.

"Во время работ произошел взрыв, в результате которого мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас все посетители кладбища эвакуированы, опасный район оцеплен полицейскими", - говорится в сообщении.

На место также направлены взрывотехники для обследования территории.

Новости по теме: В зоне ООС автомобиль с военными подорвался на взрывчатке, есть погибшие

Ранее сообщалось, что в районе Водяного на Донбассе пострадали девять украинских военных: их автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве

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