На Донбассе мирный житель погиб, подорвавшись на взрывчатке
Полные обстоятельства происшествия устанавливаются
В Донецкой области мирный житель во время уборки на кладбище подорвался на взрывном устройстве. Он получил ранения, несовместимые с жизнью. Об этом говорится в сообщении прессслужбы полиции Донецкой области.
Как отмечается, муж с женой убирали могилы на кладбище в Верхнеторецком вблизи линии соприкосновения.
"Во время работ произошел взрыв, в результате которого мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас все посетители кладбища эвакуированы, опасный район оцеплен полицейскими", - говорится в сообщении.
На место также направлены взрывотехники для обследования территории.
Ранее сообщалось, что в районе Водяного на Донбассе пострадали девять украинских военных: их автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве.