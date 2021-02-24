На Донбассе из-за обстрела НВФ погиб мирный житель

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Противник осуществил дистанционное минирование Хутора Вольного

В Луганской области незаконные вооруженные формирования открыли огонь по Хутору Вольному, в результате чего погиб мирный житель. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что трагедия произошла вчера, 23 февраля. Противник применил станковые противотанковые гранатометы, а также осуществил дистанционное минирование населенного пункта. В результате во дворе мирного жителя 1947 года рождения около 17:25 взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения.

Военные медики оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, после чего его доставили в медучреждение. Там несколько часов подряд пытались спасти жизнь мужчины, однако от тяжелых ранений он скончался.

Собранные материалы по инциденту обещают передать правоохранителям для внесения сведений в ЕРДР по признакам состава преступления по статье "Террористический акт".

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 23 февраля, зафиксировали 20 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате обстрелов один украинский военный погиб.