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На Донбассе двое военных получили осколочные ранения

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Состояние здоровья защитников – средней тяжести

Сегодня вечером, 8 августа, незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции на Донбассе, в результате чего двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил.

Согласно сообщению, НВФ прибегли к очередному нарушению режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате огня двое военнослужащих получили осколочные ранения.

"После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников – средней тяжести", – добавили в пресс-центре.

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Напомним, 4 сентября на Донбассе в направлении Старогнатовки НВФ открывали огонь из стрелкового оружия. В результате провокационного огня один военнослужащий получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – тяжелое.

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