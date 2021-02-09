На Донбассе двое гражданских пытались прорваться через блокпост на территорию ОРДЛО, военные отрыли огонь

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В результате нарушители получили ранения, один из них впоследствии скончался

В понедельник, 8 февраля, двое гражданских пытались прорваться через украинский блокпост на территорию ОРДЛО, в результате чего водители погиб. Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Отмечается, что до блокпоста в районе населенного пункта Викторовка Донецкой области приблизился гражданский автомобиль ВАЗ 2105, в котором находились два человека. На требование остановиться водитель не отреагировал и наоборот - увеличил скорость.

Военный произвел предупредительный выстрел вверх, однако автомобиль продолжил движение в направлении НВФ. Ввиду этого боец открыл огонь на поражение.

В результате двое гражданских получили ранения. По дороге в больницу водитель скончался.

Сейчас на месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.

Напомним, ранее в Херсонской области на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" водитель внедорожника пытался прорваться на территорию временно оккупированного Крыма.