На Донбассе двое гражданских пытались прорваться через блокпост на территорию ОРДЛО, военные отрыли огонь
В результате нарушители получили ранения, один из них впоследствии скончался
В понедельник, 8 февраля, двое гражданских пытались прорваться через украинский блокпост на территорию ОРДЛО, в результате чего водители погиб. Об этом сообщила пресс-служба ООС.
Отмечается, что до блокпоста в районе населенного пункта Викторовка Донецкой области приблизился гражданский автомобиль ВАЗ 2105, в котором находились два человека. На требование остановиться водитель не отреагировал и наоборот - увеличил скорость.
Военный произвел предупредительный выстрел вверх, однако автомобиль продолжил движение в направлении НВФ. Ввиду этого боец открыл огонь на поражение.
В результате двое гражданских получили ранения. По дороге в больницу водитель скончался.
Сейчас на месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.
Напомним, ранее в Херсонской области на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" водитель внедорожника пытался прорваться на территорию временно оккупированного Крыма.