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На Донбассе девятеро военных подорвались на взрывчатке

Фото из открытых источников

Всех бойцов госпитализировали

В районе Водяного на Донбассе пострадали девятеро украинских военных: их автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает в Фейсбуке Оперативно-тактическая группа "Восток".
 
"Недалеко от населенного пункта Водяное, на Приазовье, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов – боевое травмирование", - отмечается в сообщении.
 
Всех травмированных доставили в лечебное учреждение, где им военные врачи оказывают надлежащую медицинскую помощь.
 
Сейчас на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
 
 
Напомним, за прошедшие сутки, 28 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня. 
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