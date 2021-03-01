На Донбассе девятеро военных подорвались на взрывчатке

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Всех бойцов госпитализировали

"Недалеко от населенного пункта Водяное, на Приазовье, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов – боевое травмирование", - отмечается в сообщении.