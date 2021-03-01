На Донбассе девятеро военных подорвались на взрывчатке
Всех бойцов госпитализировали
В районе Водяного на Донбассе пострадали девятеро украинских военных: их автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает в Фейсбуке Оперативно-тактическая группа "Восток".
"Недалеко от населенного пункта Водяное, на Приазовье, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов – боевое травмирование", - отмечается в сообщении.
Всех травмированных доставили в лечебное учреждение, где им военные врачи оказывают надлежащую медицинскую помощь.
Сейчас на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
Напомним, за прошедшие сутки, 28 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня.