На Донбассе бойцы ООС подорвались на неизвестном устройстве, трое погибших

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Трагедия произошла во время перемещения на позиции

На Донбассе недалеко от населенного пункта Новолуганское трое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, в результате чего они погибли. Об этом сообщила пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Північ" в Фейсбук.

Отмечается, что трагедия произошла во время перемещения на позиции. Сейчас на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка, которые выясняют обстоятельства инцидента.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 13 февраля, зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Противник открывал огонь из гранатометов вблизи Водяного и Старогнатовки.

Ранее в Минобороны заявили, что незаконные вооруженные формирования наращивают системы минно-взрывных заграждений почти вдоль всей линии разграничения. Также противник повышает интенсивность тренировок минометных и артиллерийских подразделений.