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На Донбассе бойцов ООС обстреляли из гранатометов и пулеметов

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими военными Фото из открытых источников

Режим тишины был нарушен возле Новомихайловки, Светлодарска, Богдановки и Водяного

На Донбассе в течение 5 февраля незаконные вооруженные формирования совершили шесть нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Новомихайловки противник стрелял ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, возле населенного пункта зафиксировали пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Беспилотник совершил дистанционное минирование перед позициями наших защитников миной ПОМ-2. 

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Также возле Светлодарска незаконные вооруженные формирования стреляли в сторону украинских позиций из станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Богдановки, был зафиксирован прицельный вражеский обстрел украинских позиций из автоматического станкового гранатомета. Возле Водяного, которое на Приазовье, били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Кроме того, 6 февраля противник открыл огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. О фактах нарушения режима прекращения огня были уведомлены представители ОБСЕ.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

Напомним, недавно возле Южного на Донбассе незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинских военнослужащий получил ранение.

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