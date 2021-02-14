На Донбассе бойцов ООС обстреляли из гранатомета, военные ответили на атаку
Режим прекращения огня зафиксировали возле Водяного, что на Приазовье
На Донбассе в течение 14 февраля незаконные вооруженные формирования совершили одно нарушение режима прекращения огня. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.
Обстрелы зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, возле Водяного, что на Приазовье, противник открыл огонь в сторону позиций Объединенных сил из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
"На обстрелы противника наши защитники давали адекватный ответ. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.
Кроме того, возле Новолуганского во время перемещения на позиции на взрывном устройстве подорвались трое украинских военнослужащих. Все они погибли от полученных травм. Сейчас руководитель состава воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка выясняют обстоятельства трагедии.
Напомним, накануне на Донбассе незаконные вооруженные формирования осуществили два нарушения режима прекращения огня, применив подствольные гранатометы.