На Донбассе бойцов ООС обстреляли из гранатомета, военные ответили на атаку

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими военными Фото из открытых источников

Режим прекращения огня зафиксировали возле Водяного, что на Приазовье

На Донбассе в течение 14 февраля незаконные вооруженные формирования совершили одно нарушение режима прекращения огня. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

Обстрелы зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, возле Водяного, что на Приазовье, противник открыл огонь в сторону позиций Объединенных сил из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

"На обстрелы противника наши защитники давали адекватный ответ. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.

Новости по теме: На Донбассе бойцы ООС подорвались на неизвестном устройстве, трое погибших

Кроме того, возле Новолуганского во время перемещения на позиции на взрывном устройстве подорвались трое украинских военнослужащих. Все они погибли от полученных травм. Сейчас руководитель состава воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка выясняют обстоятельства трагедии.

Новости по теме: ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 896 нарушений "тишины" за сутки

Напомним, накануне на Донбассе незаконные вооруженные формирования осуществили два нарушения режима прекращения огня, применив подствольные гранатометы.