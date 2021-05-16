На Донбассе 16 раз нарушили "тишину", ранен украинский военный, - ООС

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Украинские военные открывали ответный огонь

За минувшие сутки, 15 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, недалеко от населенного пункта Водяное противник трижды открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Вблизи Песков НВФ три раза совершили обстрелы из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении наших позиций, возле населенного пункта Новгородское противник дважды использовал минометы 120-го и 82-го калибров, а около населенных пунктов Широкино и Невельське открывал огонь из минометов 82-го калибра.

В пригороде Старогнатовки представители НВФ дважды открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Вблизи населенного пункта Опытное противник совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, а возле поселка Гладосово – еще и из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Марьинки противник дважды открывал огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

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Как отмечается, вчера один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и отправили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

На обстрелы НВФ украинские военные открывали ответный огонь. С начала текущих суток, 16 мая, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так вблизи населенного пункта Новотошковское противник открывал огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

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Напомним, ранее постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк заявил, что Россия может использовать незаконную выдачу паспортов РФ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) как повод для атаки на Украину для "защиты российских граждан".