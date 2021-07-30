В Днепропетровской области столкнулись четыре авто: Погиб человек

ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Также четыре человека, среди которых двое детей, пострадали

В Днепропетровской области столкнулись четыре авто, в результате чего один человек погиб, еще четверо пострадали. Среди пострадавших двое детей. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает ГСЧС.

Как отмечается, авария произошла накануне вечером на 451 км автодороги Борисполь - Днепр - Запорожье.

После прибытия на место вызова спасатели предварительно установили, что в результате столкновения четырех автомобилей - двух легковых Volkswagen и Daewoo Lanos, грузового микроавтобуса Mersedes Sprinter и грузового автомобиля DAF - погиб водитель микроавтобуса Mersedes Sprinter 1991 года рождения и пострадали четверо человек, из них двое детей из легковушки Daewoo Lanos.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений свидетели происшествия спасли из легкового автомобиля Daewoo Lanos пострадавшего водителя, 1974 года рождения, и мальчика, 2016 года рождения.

Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали из автомобиля Daewoo Lanos женщину, 1984 года рождения, и мальчика, 2008 года рождения.

Пострадавших с различными травмами направили в больницы города Днепр.

К месту происшествия были привлечены 9 человек личного состава и 3 единицы техники ГСЧС в Днепропетровской области.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

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