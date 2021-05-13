На Чернобыльской АЭС зафиксировали рост ядерной активности

ЧАЭС Фото из открытых источников

По данным ученых, это явление будет наблюдаться и дальше

Ученые зафиксировали рост ядерной активности в разрушенном реакторе на Чернобыльской атомной электростанции в Украине с момента его покрытия. Об этом сообщает пресс-служба Института проблем безопасности атомных электростанций (ИПБ АЭС НАН Украины.

"После установки нового безопасного конфайнмента (НБК "Арка" в проектное положение в течение более четырех лет действительно наблюдается рост плотности потока нейтронов на периферии скопления ТСМ, которое локализовано в одном из подреакторных помещений объекта Укрытие (прим. 305/2). Однако, по состоянию на сегодня, это рост не превышает установленных пределов безопасности, которые контролируются с помощью штатной системы контроля ядерной безопасности (СКЯБ ИАСК)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно предложенной и развитой специалистами ИПБ АЭС научной гипотезы относительно состояния этих скоплений ТСМ, еще в 2015 году было предусмотрено увеличение плотности потока нейтронов вследствие исключения возможности попадания атмосферных осадков внутрь объекта "Укрытие" после установки НБК "Арка" в проектное положение.

При этом добавляется, что на основе анализа результатов экспериментально-расчетных работ потенциально опасным является "южное" скопление ЯНМД, которое было эпицентром формирования и растекания лавообразных топливосодержащих материалов.

"На основе прогнозных оценок ожидается, что и в дальнейшем будет наблюдаться рост плотности потока нейтронов, который будет определяться процессом потери влаги в слое переувлажненной среды лавообразных ПВМ", - объясняют ученые.

Новости по теме: Кабмин хочет повысить пенсии для ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Ранее сообщалось, что в Украине было создано Регламент по проведению йодной профилактики в случае возникновения радиационной аварии.