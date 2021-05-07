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В Черниговской области во время прыжка с парашютом погиб спасатель

Фото из открытых источников

Его парашют раскрылся, но не до конца наполнился воздухом

В Нежине Черниговской области во время отработки прыжков с парашютом погиб 34-летний спасатель ГСЧСУ. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Нежинский городской глава Александр Кодола.

"На территории Нежинского специального авиационного отряда ГСЧС Украины в ходе отработки прыжков с парашютом погиб спасатель-инструктор Андрей Химич", - отметил он.

По словам чиновника, трагедия произошла 6 мая вечером в ходе плановых тренировок по подготовке к проведению спасательно-поисковых работ. Во время выполнения прыжка с высоты 150 м парашют мужчины не полностью наполнился воздухом.

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Прапорщик, инструктор поисково-спасательной службы Андрей Химич родился 23 августа 1986 года, проживал в Нежине.

От имени городского совета Кодола выразил соболезнования семье и близким погибшего.

Напомним, ранее в Одессе умер спасатель, который тушил пожар в частном доме.

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