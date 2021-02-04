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В Черниговской области тигр загрыз сотрудника зоопарка

Фото из открытых источников

Сейчас на месте работают правоохранители

В Менском зоопарке, что в Черниговской области, тигр нанес смертельные повреждения сотруднику заведения.  Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона

Согласно сообщению, инцидент случился сегодня, 4 февраля, когда работник зоопарка 1973 года рождения собирался кормить животное. В этот момент тигр напал на мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Известно, что правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это повлекло смерть человека.

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Как сообщает Общественное в самом зоопарке рассказали, что трагедия произошла около 15:00, погиб заведующий секции диких животных.

"Он не соблюдал правила безопасности. Открыл дверь, зашел к тигру, не прикрыв их. Надо заходить вдвоем, а он почему-то зашел сам. Даже сама не знаю почему, он у нас с 2009 года работает", - рассказала директор зверинца Зинаида Максименко. 

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Напомним, ранее в швейцарском городе Цюрих после нападения амурской тигрицы умерла сотрудница зоопарка.

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