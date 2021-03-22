В Черниговской области мальчик из многодетной семьи отравился таблетками

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По данному факту начато уголовное производство

В Черниговской области 7-летнего мальчика из многодетной семьи госпитализировали с отравлением после бесконтрольного употребления медицинского препарата. Об этом сообщает прессслужба Черниговской прокуратуры.

"Ночью 22 марта в реанимационное отделение областной детской больницы из села Леляки Варвинского района доставлен семилетний мальчик в бессознательном состоянии с предварительным диагнозом отравление медицинскими препаратами. Установлено, что накануне вечером ребенок бесконтрольно принял медицинский препарат", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в семье, кроме данного ребенка, есть четверо детей в возрасте от 12 лет до 6 месяцев. Живут они с матерью, которая не присматривает за детьми должным образом и злоупотребляет алкоголем.

"Семья стоит на учете как семья, находящаяся в сложной жизненной ситуации. Мать неоднократно привлекалась по ст. 184 КУоАП в связи с невыполнением обязанностей по воспитанию детей", - отметили в прокуратуре.

Как сообщается, по этому факту начато процессуальное руководство в уголовном производстве по ст. 166 УК Украины (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

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Напомним, ранее сообщалось, что в городе Боярка две ученицы лицея отравились в результате употребления неизвестного вещества, одна девушка скончалась.

Впоследствии правоохранители установили, что две семиклассницы, которые отравились в лицее Боярки, приняли по 40 таблеток медицинского препарата " Дротаверин".