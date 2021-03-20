На Черниговщине девочка "минировала" школу, потому что проиграла парипротграла пари подруге

Национальная полиция Киева

За ее необдуманные действия придется отвечать родителям

В Черниговской области девочка поставила на уши правоохранителей, сообщив о минировании одной из школ.

Как отметили в пресс-службе местной полиции, инцидент произошел накануне около 23:00. В полицию позвонила неизвестная и заявила о минировании школы № 13.

"Сразу после получения звонка о минировании учебного заведения, на место происшествия немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа, специалисты полицейского взрывотехники, кинолог со служебной собакой", - отмечается в сообщении.

Однако, тщательно обследовав сооружение учебного заведения и прилегающую к нему территорию, правоохранители никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили.

С того момента начались поиски лжеминера. Им оказалась малолетняя девочка из города Борисполь Киевской области.

Школьница в шалостях призналась и объяснила свои действия тем, что поспорила с подругой. По условиям проигравшая пари - звонит в полицию с фейковым сообщением о минировании.

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Сейчас идет досудебное расследование производства, открытого по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва. Санкция этой статьи предусматривает штраф, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. Поскольку правонарушение совершила малолетняя, отвечать за ее действия перед законом придется родителям.

Напомним, ранее в Одессе первоклассница "заминировала" школу, чтобы пойти домой поиграть с котенком.