В Черкасской области мужчина отгрыз капельницу и напал на медиков скорой помощи

Бригада "скорой" помощи, на которую напали Общественное

На место пришлось вызвать правоохранителей

В Городищенском районе Черкасской области мужчина отгрыз капельницу в карете скорой помощи, а затем напал на медиков с кулаками. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на слова пресс-секретаря Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС Ирины Назарок.

Как отмечается, инцидент произошел накануне, 21 февраля, в селе Староселье Городищенского района. Около 12:00 к мужчине, находившемуся без сознания, вызвали скорую медицинскую помощь.

Известно, что на месте фельдшерица решила госпитализировать 40-летнего мужчину в больницу. В автомобиле скорой, когда медик ставила капельницу, пациент пришел в себя.

Новости по теме: В Тернополе больной COVID-19 совершил самоубийство на глазах у медиков

Сначала он перегрыз капельницу, после чего выпрыгнул из машины. Употребляя нецензурную лексику, мужчина начал бить по автомобилю, а также хотел ударить медика.

За женщину вступился водитель кареты скорой, тогда пациент с угрозами расправы набросился с кулаками к водителю. Фельдшеру пришлось вызывать полицию, бригада написала заявления.

Напомним, недавно в Ровенской области фельдшеру пришлось более 2 км нести пациента на спине, поскольку из-за сильных заносов карета скорой помощи не могла проехать к месту вызова.