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На Буковине жених может попасть за решетку из-за "свадебной" стрельбы

Фото из открытых источников

Во время инцидента никто не пострадал

Правоохранители сообщили о подозрении 27-летнему мужчине, который на собственной свадьбе во время движения праздничного кортежа начал стрелять из автомата. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Черновицкой области

Согласно сообщению, правоохранители обнаружили в интернете видеозапись, на которой неизвестный мужчина стреляет из автомата, двигаясь при этом в свадебном кортеже по центру села. 

Впоследствии полицейские установили, что инцидент произошел 25 июля в селе Нижние Петровцы Черновицкого района. Двигаясь на автомобиле BMW X-5, 27-летний жених несколько раз выстрелил из автоматического карабина в воздух. Позже соответствующее видео было обнародовано в социальных сетях.

Владельцем оружия оказался 33-летний односельчанин и друг жениха, который, кроме зафиксированного на видео карабина, владеет еще тремя единицами нарезного оружия. За безответственную передачу оружия другому лицу мужчине аннулировали разрешение на его хранение и использование, а также привлекут к ответственности в соответствии со ст. 190 КУоАП.  

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Как отмечается, правоохранители провели осмотр места происшествия и три санкционированных обыска на месте стрельбы и в участников правонарушения. Так было изъято оружие, автомобили, патроны, мобильные средства видеофиксации стрельбы и другие вещественные доказательства причастности к нарушению действующего законодательства. 

Сейчас следователи полиции сообщили 27-летнему мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

За хулиганские действия с применением огнестрельного оружия и незаконное обращение с ним подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

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Напомним, недавно в центре Николаеве две группы подростков в возрасте от 14 до 16 лет, устроили массовую драку со стрельбой, таким образом несовершеннолетние пытались решить конфликт.

 

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