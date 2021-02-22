На Буковине в квартире взорвалась граната, есть потерпевшая

Степень тяжести травм женщины определяют медики

Гость дома привел в действие гранату и бросил ее на кухню Фото: Нацполиция Гость дома привел в действие гранату и бросил ее на кухню Фото: Нацполиция

В Черновицкой области в одной из квартир мужчина взорвал гранату. В результате взрыва женщина получила травмы. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Информацию о взрыве в жилом доме города Новоднестровск правоохранители получили 22 февраля. Как выяснилось у 56-летнего владельца квартиры гостил 47-летний местный житель. Во время застолья между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость достал гранату, привел ее в действие и бросил на кухню. На тот момент в помещении находилась 51-летняя сожительница хозяина, которая получила травмы. Степень тяжести ранений устанавливают врачи.

Новости по теме: В Каменском произошел взрыв в многоэтажке, есть пострадавшие

Сведения о событии было внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам статей 15 (Покушение на уголовное преступление), 115 (Умышленное убийство) и 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Гостя, который совершил взрыв, задержали. Сейчас продолжается досудебное расследование, подробности происшествия устанавливаются.

Напомним, недавно в Дрогобыче Львовской области в руках у мужчины взорвалась граната. В результате взрыва погибли два человека.