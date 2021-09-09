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На Буковине после укусов шершней умерла женщина: Первая помощь при нападении насекомых

pixabay.com

Повышенная чувствительность к осиному и пчелиному яду встречается у одного из 250 человек

На Буковине в результате укусов шершней умерла пенсионерка. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 65-летней женщины. Об этом сообщает "Буковинская правда".

Отмечается, что трагический случай произошел в одном из сел бывшего Сторожинецкого района под Черновцами.

По словам очевидцев, шершни покусали женщину вчера, 8 сентября.

После этого местные жители обратились за медицинской помощью для пострадавшей, но, к сожалению, пенсионерка скончалась до приезда скорой помощи.

Как известно, обычно укусы шершней, ос, пчел и других насекомых безопасны для здоровых людей.

В то же время, если у человека с аллергической реакцией или с индивидуальной чувствительностью организма к яду укусы могут вызвать опасные последствия, в том числе - спровоцировать гибель.

По статистике, повышенная чувствительность к осиному и пчелиному яду встречается у одного из 250 человек.

Первая помощь при укусах:

  • быстро высосать из ранки максимальное количество яда;
  • промыть и обработать рану спиртом;
  • приложить к месту укуса что-то холодное-это задержит всасывание яда;
  • выпить любое антигистаминное средство;
  • в случае аллергии вызвать "скорую".

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Напомним, ранее во Львовской области двоих детей пришлось госпитализировать после того, как их укусила змея. Состояние пострадавших оценили как средней тяжести

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