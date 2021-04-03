На Буковине двое пенсионеров развращали несовершеннолетних и снимали все на камеру

Фото из открытых источников

Жертвами мужчин стали девушки из неблагополучных семей

В Черновцах Ивано-Франковской области задержали двух педофилов за развращение несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, правоохранители получили информацию, что 74-летний черновчанин создал в собственной квартире место разврата, где развращал и вступал в половые сношения с лицами, не достигшими 16-летнего возраста.

Кроме этого, злоумышленник предоставлял 66-летнему знакомому комнату, где тот развращал девушек и снимал это на камеру. Фото- и видеоконтент с детской порнографией он распространял в сети Интернете через закрытую группу.

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Жертвами педофилов стали девушки из неблагополучных семей – путем денежного поощрения и шантажа мужчины склоняли их к развратным действиям.

Сейчас следствием установлено 4 девушек в возрасте от 11 до 14 лет, пострадавших от действий злоумышленников. Правоохранители осуществляют мероприятия для установления всех остальных пострадавших.

У владельца квартиры полицейские провели санкционированный обыск и изъяли ряд вещественных доказательств: мобильные телефоны, компьютерную технику, фото- и видеоматериалы порнографического характера, черновые записи отношений с жертвами, которых злоумышленники склонили к половым сношениям. Все изъятое правоохранители направили на экспертизу.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 155 (Совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), части 4 статьи 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и части 2 статьи 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские задержали мужчин и поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее стало известно, что в Одессе мужчина почти два года насиловал несовершеннолетнюю девушку, угрожая распространить всем знакомым ее интимные фото. Его также задержали.