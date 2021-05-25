На борту иностранного судна нашли мертвым капитана из Украины
Украинца обнаружили другие члены экипажа, после того как тот долгое время не выходил из каюты
"В редакцию морского портала Seafarers Journal обратился моряк, который попросил остаться анонимом, и сообщил подробности этой трагедии. По его словам, все произошло, когда судно направлялось в Панаму (где должен был смениться капитан). В тот день (за два дня до прихода в порт) капитан не вышел из своей каюты. Когда коллеги зашли к нему, то увидели там его бездыханное тело", - отмечается в сообщении.
По словам информатора, экипаж передал информацию об инциденте в офис компании-судовладельца, а оттуда поступила команда - опечатать каюту с телом и ждать панамскую власть.
Моряк теплохода не уточнил, были ли на теле умершего, которого забрали лишь на тертой день, увечья.
В свою очередь, одесский адвокат Николай Гольбин пока не смог подтвердить, выполнено ли вскрытие тела капитана, на что дала разрешение его жена, и установлены ли причины его смерти. Также не известно, почему лишь на третий день после захода судна в порт власти Панамы унесли тело.
Напомним, ранее в Дании, в результате несчастного случая во время разгрузки корабля, погиб украинский моряк, который был членом экипажа судна SOLYMAR. На украинца упала крышка люка, которая по неизвестным причинам отсоединилась от крана.