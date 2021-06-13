На 77-м году жизни умер украинский писатель и переводчик Лесь Герасимчук

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Его сердце перестало биться накануне

В Киеве на 77 году жизни отошел в вечность известный украинский писатель, переводчик и культуролог Лесь Герасимчук. Об этом сообщил председатель НСПУ Михаил Сидоржевский со ссылкой на жену умершего, информирует litgazeta.com.ua.

Как отмечается, сердце литературного деятеля перестало биться накануне, 12 июня.

Причины смерти и детали прощания с писателем пока не раскрываются.

Заметим, Лесь Герасимчук с 1960 года профессионально работал в области литературного и научно-технического перевода. Около 17 лет возглавлял отдел информации в Институте комплексного использования водных ресурсов. Основал и издавал ряд журналов. Был также первым главным редактором еженедельников власть и политика и президентский вестник. Переводил преимущественно с английского, украинского, польского, русского, а также с ряда других европейских языков.

Издавал собственные книги переводов, а также литературные произведения. Заключил и издал несколько английско-украинских и украинско-английских словарей. Лесь Герасимчук переводил с английского, в частности, произведения Джека Лондона, Даниэля Дефо, Уолта Уитмена. Работал с текстами в области художественной литературы, философии, культурологии, логики, искусствоведения, истории, водных ресурсов, экологии, экономики, страхования, медицины, теории принятия решений, экобезопасности и тому подобное.

Напомним, ранее на 75-м году жизни умер украинский литературовед, публицист, общественный деятель и писатель Михаил Слабошпицкий. Его не стало в конце мая.