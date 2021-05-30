На 75-м году жизни скончался литературовед и публицист Михаил Слабошпицкий

Михаил Слабошпицкий Мистецький арсенал

О причинах смерти пока не сообщается

Украинский литературовед, публицист, общественный деятель и писатель Михаил Слабошпицкий умер на 75-м году жизни. Об этом сообщила его жена Светлана Короненко в Facebook.

По ее словам, мужчина умер в ночь на воскресенье. Другие детали смерти пока не разглашаются.

Справочно: Михаил Слабошпицкий был членом и секретарем совета Национального союза писателей Украины. В 2005 году стал лауреатом национальной премии имени Тараса Шевченко за роман-биографию "Поэт из ада".

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Автор книг для детей и юношества, прозы, публицистики и литературной критики.

Был редактором отдела критики газеты "Литературная Украина", главным редактором газеты" Вести из Украины", журнала "Вавилон-XX".

Бывший первый глава секретариата Всемирного украинского координационного совета (1992-1998 гг.), был членом Центрального совета УНП "Собор".

С 1995 года — исполнительный директор Лиги украинских меценатов, директор издательства "Ярославов Вал".

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Сопредседатель Координационного совета Международного конкурса знатоков украинского языка имени Петра Яцика.

Отец киносценариста и режиссера Мирослава Слабошпицкого и журналистки Иванны Слабошпицкой.