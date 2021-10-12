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МВД установило лиц, с которыми нардеп Поляков контактировал в ночь смерти

Народный депутат Антон Поляков

 Фото из открытых источников

Пока в этом деле подозрений никому не сообщено

В деле о гибели народного депутата Антона Полякова таксист, который его подвозил, изменил показания, которые сначала давал полицейским. Об этом сообщил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает корреспондент Укринформа.

"У нас есть установленный свидетель, и он дал показания... Те показания, которые он сейчас дает уже официально, под протокол, отличаются от тех сообщений, которые он делал сразу, во время общения на месте с полицейскими, которые пытались реанимировать (Полякова - ред.)", - заявил Шевченко.

По его словам, таксист сначала сказал, что пассажира подобрал случайно.

На самом же деле он некоторое время ехал за машиной с Поляковым, который ездил по Киеву с другим свидетелем.

Представитель МВД отметил, что сейчас установлены все лица, с которыми Поляков находился и контактировал в вечер и ночь смерти.

"С ним (с таксистом - ред.) сейчас правоохранители проводят различные следственные действия, чтобы полностью установить место, роль и искренность каждого из трех свидетелей, кроме потерпевшего. Потому что есть еще третье лицо, которое также находилось с ним (Поляковым - ред.) в компании", - сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что пока в этом деле подозрений никому не сообщено.

"Если следствие посчитает в совокупности (доказательств - ред.), что можно выходить на какое - то подозрение кому-то, то полиция Киева сообщит об этом очень быстро", - заявил Шевченко.

Новости по теме: В МВД сообщили детали смерти Полякова: Он не был случайным пассажиром

Как сообщалось ранее, 8 октября в Киеве устанавливали обстоятельства смерти народного депутата Антона Полякова. Его нашли мертвым в Днепровском районе Киева.

Также полиция рассматривала две версии по факту смерти народного депутата. В частности, это либо хроническое заболевание, либо отравление неизвестным веществом.

Вскоре спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко подтвердил, что в организме умершего нардепа Антона Полякова обнаружили, кроме алкоголя, метадон.

Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло напрямую повлиять на смерть пострадавшего, – еще будет устанавливаться после глубоких исследований.

 
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