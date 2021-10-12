МВД установило лиц, с которыми нардеп Поляков контактировал в ночь смерти

Пока в этом деле подозрений никому не сообщено

"У нас есть установленный свидетель, и он дал показания... Те показания, которые он сейчас дает уже официально, под протокол, отличаются от тех сообщений, которые он делал сразу, во время общения на месте с полицейскими, которые пытались реанимировать (Полякова - ред.)", - заявил Шевченко.

По его словам, таксист сначала сказал, что пассажира подобрал случайно.

На самом же деле он некоторое время ехал за машиной с Поляковым, который ездил по Киеву с другим свидетелем.

Представитель МВД отметил, что сейчас установлены все лица, с которыми Поляков находился и контактировал в вечер и ночь смерти.

"С ним (с таксистом - ред.) сейчас правоохранители проводят различные следственные действия, чтобы полностью установить место, роль и искренность каждого из трех свидетелей, кроме потерпевшего. Потому что есть еще третье лицо, которое также находилось с ним (Поляковым - ред.) в компании", - сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что пока в этом деле подозрений никому не сообщено.

"Если следствие посчитает в совокупности (доказательств - ред.), что можно выходить на какое - то подозрение кому-то, то полиция Киева сообщит об этом очень быстро", - заявил Шевченко.

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Как сообщалось ранее, 8 октября в Киеве устанавливали обстоятельства смерти народного депутата Антона Полякова. Его нашли мертвым в Днепровском районе Киева.

Также полиция рассматривала две версии по факту смерти народного депутата. В частности, это либо хроническое заболевание, либо отравление неизвестным веществом.

Вскоре спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко подтвердил, что в организме умершего нардепа Антона Полякова обнаружили, кроме алкоголя, метадон.

Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло напрямую повлиять на смерть пострадавшего, – еще будет устанавливаться после глубоких исследований.