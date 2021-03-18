МВД предупреждает за полгода: На Рош ха-Шана будут пускать только вакцинированных хасидов

Хасиды празднуют еврейский Новый год в Умани. Фото: Depo.ua

В то же время, ключевым условием празднования будет нормализация эпидемиологической ситуации в Украине

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители будут пускать в Украину только вакцинированных хасидов на празднование Рош ха-Шана в сентябре этого года. Об этом он сказал во время беседы с израильским коллегой Арие Дери, передает пресс-служба МВД.

Как отмечается, стороны согласовали, что ключевым условием празднования будет нормализация эпидемиологической ситуации в Украине и предварительная вакцинация граждан Израиля.

"Во взаимодействии с нашими израильскими коллегами украинские правоохранители готовы организовать безопасное пребывание паломников из Израиля. Никаких препятствий нет, если у прибывших туристов будут соответствующие документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19", - подчеркнул Аваков.

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Напомним, в прошлом году на период празднования Рош ха-Шана в Умани ввели усиленные противоэпидемические меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Своим чередом, правительство Израиля направило своих представителей полиции для помощи украинским правоохранителям следить за соблюдением правопорядка во время празднования.

К слову, в 2020 году на белорусско-украинской границе застряли более полутора тысяч хасидов, пытавшихся попасть в Умань. Паломники несколько дней пытались пройти через КПП, однако украинская сторона их не пропускала.

Группа хасидов оделась в украинские национальные костюмы и спела гимн Украины, чтобы попасть на празднование Рош ха-Шана.

Кроме этого, ряд паломников пытался перейти государственную границу Украины через пункты пропуска в других областях.