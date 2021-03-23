Митинг под Офисом президента: МВД обещает новые подозрения и "жесткий ответ"

Поврежденный Офис президента aspi.news

В ведомстве напомнили, что одному активисту уже предъявлено подозрение

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что полиция готовит ряд подозрений из-за событий возле Офиса президента 20 марта во время акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко. Об этом он сказал в эфире "Свобода слова".

"У нас задокументирована каждая секунда каждого действия. Уже предъявлено подозрение гражданину, который разбивал стекло в Офисе президента. Готовится ряд подозрений, обоснованных, каждая из них будет подкреплена видеозаписью с указанием - кто, в какой момент, что сделал.

Каждый, кто нанес ущерб государственному имуществу, а это наше имущество, потому что с наших налогов строились здания, из наших налогов будет финансироваться чистка этих зданий, поэтому каждый получит за дела свои... Провокаторы получат достойный, жесткий, законный ответ", - отметил Геращенко.

Кроме того, он добавил, что вандализм на улице Банковой был выгоден бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

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Напомним, в субботу, 20 марта, сторонники активиста Сергея Стерненко вышли на акцию под Офис президента. Сначала митинг проходил мирно, но впоследствии демонстранты начали жечь петарды и файеры, бить окна и разрисовывать здание.

По данному факту событий, полиция открыла уголовное производство и задержала одного из ее участников.

Эксперты оценили повреждения здания Офиса президента примерно в два миллиона гривен.