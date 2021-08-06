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Мужчину, угрожавшего взорвать Кабмин, арестовали

Ветеран АТО, ворвавшийся в здание правительства Facebook / Денис Монастырский

Суд на 60 суток арестовал мужчину с гранатой, который угрожал взорвать правительство

Печерский районный суд Киева принял решение о мере пресечения ветерану АТО Владимиру Прохничу, который угрожал взорвать Кабмин. Его арестовали, передает РБК-Украина.

"Применить в отношении Прохнича меру пресечения в виде содержания под стражей. Определить срок действия постановления в пределах срока действия расследования, но не дольше 27 сентября 2021 года. Постановление подлежит немедленному исполнению после объявления", - сказал судья.

Полный текст постановления провозгласят в 11: 40 в среду, 11 августа.

Как заявляли в полиции, за содеянное ветерану АТО грозит до 15 лет за решеткой.

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Напомним, утром в среду, 4 августа, в здание Кабинета Министров Украины зашел мужчина с гранатой и угрожал ее взорвать.

Впоследствии стало известно, что злоумышленника задержали. Он оказался ветераном АТО и инвалидом войны, был контужен.

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